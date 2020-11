“La Cava 2020”, pronto il nuovo numero della pubblicazione storica su Malnate

E’ pronta a Malnate l’edizione 2020 de “La Cava”, pubblicazione curata dall’Ars – Associazione Ricerche Storiche ed edita da Pietro Macchione che offre ai lettori l’occasione per un interessante approfondimento sulle vicende e sui personaggi che, in diversi versanti e nel corso del tempo, hanno caratterizzato la storia malnatese.

Quest’anno il consueto appuntamento di presentazione del volume a cittadini e ricercatori storici, abitualmente fissato in un sabato precedente al Natale, è rimandato a a causa dell’allerta sanitaria.

«Avremo il piacere di far scoprire a tuti gli interessati i contenuti di questo nostro nuovo volume non appena le vicende legate all’emergenza Covid ce lo permetteranno – dice Antonio Sassi, presidente dell’Associazione Ricerche Storiche – Per ora sveliamo solo la copertina dell’ormai tradizionale e sempre attesa pubblicazione».