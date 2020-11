La Divina Commedia incontra Dalì in una mostra ad Ascona

Gli scorci dell’Aldilà di Dante Alighieri visti con gli occhi di Salvador Dalì saranno protagonisti della mostra in programma ad Ascona dal 4 novembre. L’esposizione allestita alla Fondazione Majid in via Borgo si potrà visitare fino al 30 dicembre.

Era il 1950 quando il governo italiano (in vista del 700° anniversario della nascita di Dante Alighieri) commissiona a Salvador Dalì l’illustrazione del più grande opera della letteratura italiana: La Divina Commedia. Il capolavoro di Dante incontra così il Surrealismo di Dalì in cento xilografie acquerellate: illustrazioni di quel fantastico viaggio dagli abissi degli Inferi allo splendore del Paradiso passando per il purificante Purgatorio; il risultato è un capolavoro unico sospeso fra sogno e realtà.

Le tre cantiche Inferno, Purgatorio e Paradiso sono differenziate da tre aree colorate in maniera diversa, volte a simboleggiare il percorso affrontato da Dante nel suo capolavoro più famoso. Ogni xilografia di Dalì rappresenta un personaggio o un evento corrispondente a ciascun canto.

«La figurazione – spiegano gli organizzatori della mostra – è spesso dissacrante, ironica e grottesca nelle rappresentazione dell’Inferno e del Purgatorio, mentre sono delicatissime e celestiali quelle di Dante e Beatrice nel Paradiso. L’eleganza del segno si coniuga con un magistrale ed innovativo uso del colore, in cui la ricerca pittorica dell’artista trova libera espressione nell’originalità, freschezza e genialità dell’ispirazione. Nelle illustrazioni Dalì racconta l’opera di Dante attraverso una prospettiva surreale e onirica, mimetizzando perfettamente nell’universo simbolico dantesco, i segni caratterizzanti della sua poetica: come i paesaggi desolati e le figure molli».