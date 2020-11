La giornata mondiale della gentilezza unisce i bambini con un dono

Oggi, venerdì 13 novembre in occasione della Giornata mondiale della gentilezza, i bambini della scuola primaria di Luvinate hanno donato uno specialissimo “Calendario della gentilezza” ai piccoli alunni della scuola dell’infanzia.

A consegnare il dono, realizzato a mano e con cura dai giovani studenti della classe 5^, sono state le maestre delle elementari con una breve visita ai futuri primini.

L’iniziativa è una delle tappe del raccordo tra l’asilo e l’elementare di Luvinate e si inserisce nel quadro più ampio degli eventi promossi in tutti i plessi dell’Istituto comprensivo Campo dei Fiori in occasione della Gionata mondiale della Gentilezza, dedicata quest’anno al Manifesto della Comunicazione non ostile, cui è arrivata, proprio oggi, anche l’adesione dell’Amministrazione comunale di Casciago, assieme a quella dei comuni di Comerio e di Barasso “al fine di sensibilizzare un dialogo non ostile sia nel confronto reale che in quello in rete, nella vita pubblica e privata”, si legge nella nota pubblicata dal Comune di Barasso.

“L’iniziativa prende vita in occasione della celebrazione della Giornata della Gentilezza – precisano dalla giunta – Ci auguriamo che non sia una giornata o un’occasione a renderci attenti nei nostri comportamenti, ma che sia il nostro senso civico a guidarci ogni giorno”.