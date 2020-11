A Casciago e Morosolo la gentilezza entra a scuola

La gentilezza entra a scuola. Nella giornata giunta quest’anno alla sua ventiduesima edizione, il Comune di Casciago ha deciso di aderire al Manifesto della Comunicazione Non Ostile.

Il Manifesto è proposto da “Parole O_Stili” un progetto sociale di sensibilizzazione contro la violenza delle parole e rappresenta un impegno di responsabilità condivisa. Vuole favorire comportamenti rispettosi e civili e vuole che la rete sia un luogo accogliente e sicuro per tutti.

La Commissione salute dell’Istituto Comprensivo Campo dei Fiori che comprende anche le scuole di Casciago e Morosolo ha quindi deciso di promuovere il primo evento dell’anno con la Giornata della Gentilezza, il 13 novembre, e di porre l’attenzione sul linguaggio scritto e parlato, come strumento di benessere: “La gentilezza è un valore personale e sociale – si legge nella nota inviata ai genitori – gentilezza, perdono, gratitudine, felicità e ottimismo sono atteggiamenti positivi fondamentali per crescere in armonia con se stessi e con il mondo. In particolare, nei nostri plessi, vogliamo riflettere sul peso che hanno le parole , sia quelle che si dicono in presenza, sia quelle che si usano in Rete”.

Ogni classe ha sottoscritto il Manifesto per impegnarsi a osservare, promuovere e diffondere i princìpi esposti. Anche ai quattro Comuni che ospitano le scuole dell’Istituto è stato chiesto di aderire al Manifesto loro dedicato: “Il Manifesto della comunicazione non ostile per la Pubblica Amministrazione”. Il Comune di Casciago ha deciso di aderire, firmando il manifesto in giunta e nella mattinata di venerdì 13 novembre l’assessore Caterina Cantoreggi e il sindaco Mirko Reto sono andati nelle scuole del paese per dimostrare concretamente la loro vicinanza al tema.

I dieci princìpi contenuti nel Manifesto della Comunicazione Non Ostile