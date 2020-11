La giornata della gentilezza è dedicata alle “Parole non O_stili”

Le scuole dell’Istituto comprensivo Campo dei Fiori celebrano la Giornata internazionale della gentilezza , il 13 novembre sottoscrivendo il Manifesto della comunicazione non ostile, coinvolgendo anche le famiglie degli studenti e le amministrazioni comunali di riferimento (Barasso, Comerio, Casciago e Luvinate), tutti invitati a loro volta a firmare il documento.

Un atto simbolico, quello della firma, per un impegno concreto nella scelta delle parole, quelle pronunciate e quelle scritte, anche online, per favorire comportamenti rispettosi, attenti e solidali.

L’idea trae spunto dall’iniziativa del Collegio docenti che già a settembre ha aderito al “Manifesto della comunicazione non ostile, una carta che elenca dieci princìpi utili a migliorare lo stile e il comportamento di chi sta in Rete. Il Manifesto è proposto da “Parole O_Stili” un progetto sociale di sensibilizzazione contro la violenza delle parole e rappresenta un impegno di responsabilità condivisa. Vuole favorire comportamenti rispettosi e civili e vuole che la rete sia un luogo accogliente e sicuro per tutti.

La Commissione salute dell’Istituto Campo dei fiori ha quindi deciso di promuovere il primo evento dell’anno con la Giornata della Gentilezza, il 13 novembre, e di porre l’attenzione sul linguaggio scritto e parlato, come strumento di benessere. “La gentilezza è un valore personale e sociale – si legge nella nota inviata ai genitori – gentilezza, perdono, gratitudine, felicità e ottimismo sono atteggiamenti positivi fondamentali per crescere in armonia con se stessi e con il mondo. In particolare, nei nostri plessi, vogliamo riflettere sul peso che hanno le parole , sia quelle che si dicono in presenza, sia quelle che si usano in Rete”.

Tutti i plessi dell’Istituto comprensivo Campo dei Fiori hanno pensato per venerdì 13 novembre iniziative diverse e originali, ma ogni classe sarà chiamata a sottoscrivere il Manifesto per impegnarsi a osservare, promuovere e diffondere i princìpi esposti. Inoltre in quella giornata firmerà il documento di Parole O_stili” anche la preside, a nome dell’ Istituto.

La Commissione salute ha chiesto anche ai quattro Comuni che ospitano le scuole dell’Istituto di aderire al Manifesto loro dedicato: “Il Manifesto della comunicazione non ostile per la Pubblica Amministrazione”.

“É così importante dare ai nostri ragazzi un messaggio di positività, di fiducia e di sinergia , in particolare in questo momento di tensioni e di fatiche”, si legge infine nella lettera con cui la Commissione invita anche le famiglie degli studenti a ad apporre la propria firma a questo link.

Un modo per “disseminare gentilezza”, convinti che “una comunità attenta e solidale costituisca per i nostri ragazzi un terreno di crescita sicuro e fertile”.