Il sindaco di Varese in attesa del Dpcm: “Sollecitato la Regione affinché si potenzi la medicina territoriale”

In attesa del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio, anticipato dal discorso del premier di questa mattina alla Camera dei Deputati, il sindaco di Varese Davide Galimberti ha pubblicato sulla propria pagina Facebook l’aggiornamento riguardo alla città.

Questo il messaggio:

Buonasera, varesini! Vi aggiorno sulla situazione di oggi. Dopo una serie di riunioni è emerso che al momento non ci saranno nuove misure regionali. Restiamo dunque in attesa del nuovo DPCM ma dalle anticipazioni presentate dal Presidente Conte sembrerebbe che ci siano contenute gran parte delle misure che abbiamo già adottato in regione due settimane fa. Forse un’anticipazione sull’orario del coprifuoco, limitazioni aggiuntive sul trasporto pubblico e la chiusura dei musei. Nei vari incontri di oggi abbiamo deciso che in base all’andamento della situazione potremo affinare alcune misure, perfezionando prescrizioni già in essere. Inoltre abbiamo sollecitato la Regione affinché, oltre al tracciamento, si potenzi la medicina territoriale per alleggerire i presidi ospedalieri. Altra urgenza sono gli aiuti con i ristori per le attività penalizzate. I tecnici della Regioni infine ci hanno riferito che prevedono un calo della curva nei prossimi giorni.

Oggi, come ogni lunedì, assistiamo a un calo del numero delle persone positive al #Covid19 dovuto anche al minor numero dei tamponi. È importantissimo però restare vigili senza abbassare nemmeno di un millimetro la soglia di attenzione.