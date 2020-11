Il lancio di CUPRA Formentor da Belforte90 CUPRA Garage

Come già anticipato in un precedente articolo Venerdì scorso alle 18:30 presso il Concessionario Belforte90 CUPRA Garage è andato in onda il lancio di CUPRA Formentor. Non essendo possibile organizzare un evento dal vivo per gli interessati lo strumento di lancio è stato una diretta live streaming, organizzata grazie alla collaborazione con automoto.it.

Lo streaming è stato condotto da Valerio Nebuloni e Matteo Valenti con la presentazione della vettura fatta live in concessionaria ma intervallata da spezzoni video registrati che hanno mostrato le performance alla guida di Formentor, registrati da Matteo Valenti nelle strade che portano al Sacro Monte. Un approccio che ha consentito di esaltare le caratteristiche della prima CUPRA, un Suv coupé sui generis caratterizzato da un’identità unica sia a livello di design che di meccanica e prestazioni.

L’auto descritta in concessionaria da Valerio e guidata da Matteo sulle strade del Sacro Monte è una delle rarissime Formentor Launch Edition che si possono trovare e provare da Belforte90 CUPRA Garage. La Launch Edition è impreziosita all’esterno dai cerchi a cinque razze con inserti in rame e pinze Brembo in tinta, oltre che dalla verniciatura opaca color blu petrolio, ed è arricchita all’interno della dotazione più completa possibile per Formentor, compreso il volante da racing con paddle per sfruttare al meglio la rapidità del cambio automatico DSG.

Oltre agli aspetti tecnici c’è stato spazio anche per parlare delle proposte di acquisto pensate per Formentor da parte di Belforte90 CUPRA Garage. Il mondo dell’auto viste anche le crescenti innovazioni tecnologiche si sta orientando sempre di più verso un concetto di servizio e soluzione di mobilità e non esclusivamente di possesso. Belforte90 CUPRA Garage intercetta questo cambiamento offrendo una gamma completa di soluzioni finanziarie che vanno dal noleggio a lungo termine all’acquisto con valore futuro garantito e permettono a ognuno di pianificare la soluzione di mobilità più adatta alle proprie esigenze.

Il video integrale è disponibile anche sulla pagina Facebook di Belforte90 CUPRA Garage, dove è possibile trovare tutte le ultime novità sulle iniziative della concessionaria. Per prenotare il test drive è possibile contattare il numero 337 131 8727