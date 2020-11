Le miti giornate d’autunno: cielo terso, sole e qualche brinata.

L’inverno che è alle porte per il momento se ne sta alla larga e le previsioni del Centro Geofisico Prealpino parlano per il prossimo fine settimana di giornate fotocopia a quelle passate, ma con una sorpresa non proprio gradita, per la stagione: farà più caldo.

Se sono previste per questi giorni infatti le prime, timide, brinate notturne, uno degli elementi di novità per i prossimi giorni, in particolare per domenica, con temperature massime in rialzo.

Per venerdì 20 è previsto tempo soleggiato e limpido. Al mattino residua nuvolosità sulla bassa pianura e all’Est in spostamento verso Sud. Ventilato da Nord su Alpi, Prealpi e Garda. Rialzo termico per favonio in area pedemontana. In serata nuovamente qualche banco di nebbia sui luoghi umidi. Domani, sabato, soleggiato ma più fresco. Al mattino possibile presenza di qualche banco nuvoloso lungo le Prealpi e sul Piemonte. Brinate all’alba.

Per domenica soleggiato con velature, più estese su Alpi e Prealpi. Temperature massime in rialzo. Nuovamente inversione termica e mite per la stagione in montagna. Durante la notte banchi di nebbia sui luoghi umidi e brina sulle brughiere.

La tendenza per lunedì e martedì non si discosta di molto dalle giornate precedenti: lunedì 23 abbastanza soleggiato con passaggi nuvolosi più estesi all’Est. Asciutto. Inversione termica. Banchi di nebbia nella notte. Martedì 24 soleggiato. Brina notturna, mite in giornata e in montagna. Nebbie sulla bassa pianura anche persistenti.