I led wall e le loro caratteristiche

Caratterizzati dalla presenza di led multicolore, i led wall sono dispositivi grazie a cui è possibile riprodurre immagini e video usando un video processore scaler o, più semplicemente, un computer. La riproduzione dei file viene garantita dalla conversione dei segnali video in appositi file. Tale tecnologia offre numerosi vantaggi, e uno dei più importanti è rappresentato senza dubbio dalla visibilità che viene garantita in qualunque condizione di luce, sia al buio che con una piena esposizione ai raggi del sole. Se hanno dimensioni adeguate, poi, i led wall risultano visibili anche da notevoli distanze.

I led wall nel mondo della comunicazione

Nel settore della comunicazione video i led wall non hanno eguali: la loro modularità e la loro versatilità fanno sì che essi possano essere usati sia all’aperto che al chiuso. Ed è proprio la modularità e consentire di ottenere prodotti di grandi dimensioni o il cui formato può essere modificato nel tempo. I chip led possono essere distinti in due tipologie, che sono identificate dalle sigle DIP e SMD. In pratica, i led DIP si presentano come tre differenti led di colore blu, verde e rosso; i led SMS, invece, incorporano al proprio interno tutti e 3 i chip.

Led DIP o led SMD?

Ma quali sono le differenze tra le due soluzioni? I led DIP sono usati in modo particolare in quei contesti da cui deriva una forte usura con il passare del tempo. La tecnologia DIP è la prima sul mercato in questo settore e assicura un livello di luminosità un po’ più alto rispetto a quello offerto dalla tecnologia SMD: il suo impiego è raccomandato per le installazioni che sono più esposte alla luce del sole, e cioè in aree che sono rivolte a sud. Per quel che riguarda la tecnologia SMD, invece, essa è di più recente introduzione, e ha il pregio di garantire colori più lucenti e un contrasto maggiore. Vi si fa affidamento, tra l’altro, in progetti che richiedono una definizione visiva molto elevata, siano essi esterni o interni, e una qualità delle immagino ottimale.

I pixel dello schermo

Il numero di pixel dello schermo incide sulla risoluzione visiva e, di conseguenza, determina la definizione dei led wall. In particolare la definizione visiva è tanto più elevata quanto più è ridotta la distanza fra i led. Il pixel pitch, indicato anche come passo, corrisponde alla quantità di pixel dello schermo, che varia a seconda della distanza tra i led. Di conseguenza, la distanza migliore per la fruizione dei contenuti cambia a seconda della distanza tra i led.

Il passo

Un altro concetto con cui è bene prendere dimestichezza quando si parla di led wall è quello di interasse, conosciuto anche come passo: questo valore corrisponde alla lontananza tra i led del led wall espressa in millimetri. Il passo incide sulla definizione delle immagini a seconda della distanza visiva minima, e pertanto è di fondamentale importanza prenderlo in considerazione quando si deve redigere un preventivo per un led wall. Più il passo è ridotto e minore è la distanza minima di visione.

Le proposte di Wave&Co