Libri, spesa e farmaci d’asporto per i cittadini di Besnate

A seguito dell’emergenza Covid-19 e alle prescrizioni per evitare qualsiasi spostamento che non sia necessario, la biblioteca, oltre alla possibilità di utilizzare le risorse digitali presenti sul catalogo online del Panizzi (e-book, audiolibri, quotidiani e riviste da tutto il mondo disponibili gratuitamente per tutti i nostri utenti), ha attivato per il periodo dell’emergenza un servizio take-away di ritiro in biblioteca su appuntamento.

Tutti i residenti besnatesi iscritti alla biblioteca possono usufruirne. La disponibilità dei libri prenotabili presso la biblioteca besnatese è visibile sul catalogo webopac.bibliotecheprovinciavarese.it o chiedendo direttamente agli operatori

della biblioteca. Per gli utenti da 0 a 3 anni inoltre ci sarà la possibilità di prenotare il ‘’Pacco Nati

per Leggere’’ contente tre libri presi dalla bibliografia dedicata. La durata del prestito è di 30 giorni per libri e audiolibri e 7 giorni per riviste e dvd. Maggiori informazioni sulle modalità di

prenotazione e di utilizzo sono visibili sul sito del Comune, presso la sezione notizie.

«Il nuovo servizio è un riconoscimento della cultura e dei libri come beni pubblici essenziali», afferma l’assessore alla Cultura Giuseppe Blumetti, «il loro approvvigionamento ai cittadini è

dovere delle istituzioni pubbliche, non meno che costruire ponti e ferrovie. Granai della memoria

sono le biblioteche contro l’inverno dello spirito, diceva la Yourcenar nelle Memorie di Adriano. Un grazie ai bibliotecari di Besnate e al Consorzio Panizzi».

SPESA E FARMACI A DOMICILIO

Il servizio d’asporto della biblioteca non è l’unico del genere ad essere attivato nel nostro comune in questo periodo. Si è già attivato, infatti, il servizio di consegna a domicilio della spesa e dei farmaci rivolto ai soggetti fragili e ad over 65 privi di una rete famigliare di supporto. Si coglie l’occasione per ringraziare i volontari che hanno aderito a tale progetto, nonché l’assessore Sara Zarini e la consigliera Manuela Coppe che si sono rese disponibili in prima linea per l’attivazione dello stesso.

«Tutte queste iniziative dimostrano la volontà da parte dell’amministrazione di lavorare al fine di semplificare il rapporto tra istituzione ed esigenze dei cittadini», conclude.