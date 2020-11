Liuc, a lezione di team leadership con la Pallacanestro Varese

Il 68% dei manager trascorre oltre il 58% del proprio tempo lavorando in team ma molto spesso gli obiettivi non vengono raggiunti e le aziende perdono vantaggio competitivo. Nel mondo V.U.C.A. (Volatile, Incerto, Complesso e Ambiguo), la capacità di lavorare in team è essenziale al fine di affrontare con successo le principali sfide strategiche, organizzative e di business.

“Team leadership – Come costruire team ad alte prestazioni”, il nuovo corso di formazione organizzato dalla Liuc Business School in collaborazione con Pallacanestro Varese, ha l’obiettivo di sviluppare competenze gestionali e relazionali per formare e coordinare team ad alte prestazioni.

A partire dal 24 febbraio 2021, manager, imprenditori e team leader potranno approfondire le basi e la gestione efficace del lavoro di squadra, sviluppare le soft skills necessarie per eccellere e mettere in pratica le conoscenze acquisite.

«È difficile scegliere un buon team leader: – spiega Vittorio D’Amato, direttore del corso e del centro sul cambiamento, la Leadership e il People Management della Liuc Business School – il più esperto non è necessariamente il più adatto al ruolo di leader. Serve piuttosto sapere ascoltare, liberare energie e gestire il ciclo di vita del team».

L’ultima giornata del corso si svolgerà all’interno del Palasport Lino Oldrini di Varese e vedrà il coinvolgimento emotivo e fisico dei partecipanti sotto la guida di Giancarlo Ferrero, Capitano della Pallacanestro Varese (Serie A).

Lo sport non sarà solo una metafora per comprendere meglio i temi affrontati nelle lezioni, ma uno spunto concreto e reale: «I partecipanti – spiega Ferrero – potranno scendere in campo ed entrare nello spogliatoio, per affrontare direttamente i temi della gestione dei conflitti e dell’importanza dei feedback. Sarà una giornata di confronto ma anche di attività esperienziali».

