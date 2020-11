L’ospedale di Varese quasi al completo: restano 50 letti

ASST SETTE LAGHI

L’ospedale di Circolo di Varese è “quasi” totalmente Covid. Rimangono solo pochi letti di degenza “Covid negativi” per quelle patologie più gravi e urgenti di natura cardiologica e oncologica.

Il ritmo dei ricoveri continua a rimanere elevato. Siamo ben al di sopra dei 400 pazienti Covid e si stanno preparando gli ultimi 50 letti a disposizione.

Cresce anche il numero dei ricoverati ad Angera che hanno già occupato la metà dei 76 posti individuati mentre è stata avviata la riconversione Covid del Confalonieri di Luino ormai pronto a rispondere alla domanda di assistenza.

Grave pressione anche sui pronto soccorso che mantengono il doppio percorso “Covid” e “non Covid” con particolare impegno da parte del personale chiamato a smistare e tenere separati i pazienti sia a Varese sia a Cittiglio sia a Luino.

Di fatto l’attività chirurgica è bloccata: le uniche sale sono quelle di Cittiglio e di Tradate che rimangono aperte per gli interventi non differibili e urgenti. Per tutti gli altri casi si fa affidamento alla rete ospedaliera lombarda e ai presidi dedicati a singole patologie.

ASST VALLE OLONA

Dagli ospedali della Valle Olona, la cui direzione non vuole fornire dati su accessi e ricoveri per evitare strumentalizzazioni, si rende noto che si sta riducendo la prenotabilità e l’erogazione di alcune prestazioni ambulatoriali a partire dal 5 novembre.

In particolare, il presidio di Saronno vede limitate le prestazioni ambulatoriali di medicina, oculistica, pneumologia;

Somma Lombardo riduce le attività degli ambulatori di fisiokinesiterapia e di riabilitazione cardiologica;

Gallarate limita diversi ambiti come cardiologia, chirurgia generale, medicina, neurologia e otorino.

All’ospedale di Busto, le riduzione riguarderanno le prime visite pneumologiche, ma anche esami e controlli cardiologici, diverse specialità mediche come endocrinologia o reumatologia ( tutte le notizie approfondire a questo link).

«In caso di annullamento di una prestazione ambulatoriale, l’utente verrà contattato direttamente dagli uffici preposti dell’Azienda o dal Call Center Regionale, telefonicamente o via SMS – fa sapere l’azienda – Invitiamo comunque l’utenza a consultare costantemente l’elenco delle prestazioni ambulatoriali che possono essere prenotate e quelle che sono annullate».

Gli ospedali del Varesotto stanno affrontando un grande e gravoso sforzo organizzativo per dare risposte al bisogno crescente. Le risorse, però, non sono infinite e la richiesta di attenersi alle regole su distanziamento, mascherine, igiene delle mani e degli ambienti si fa ancora più pressante.