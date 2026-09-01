Cosa fare ad Angera nel weekend: il programma completo dal 4 al 6 settembre

Angera si prepara a un fine settimana ricco di appuntamenti per tutte le età e tutti i gusti. Nei prossimi giorni la cittadina sul Lago Maggiore si accende con un palinsesto che spazia dallo sport all’aria aperta alla cultura, passando per la tradizione enogastronomica locale e i mercatini.

Si parte venerdì 4 settembre con il doppio appuntamento nel rione Bruschera. Alle 18:30 prenderà il via la Bruschera in corsa: gara podistica non competitiva organizzata dalla San Quirico Running. Il ritrovo è fissato al parco della chiesetta della Sacra Famiglia in via Bruschera. I partecipanti affronteranno un percorso da 6,5 chilometri, mentre per i più piccoli è stato allestito il mini giro da 600 metri.

Contemporaneamente partirà anche la Festa del rione Bruschera, una tre giorni nello stand coperto adiacente alla chiesetta con musica dal vivo, balli di gruppo e cucina tipica. Lo stand gastronomico sarà attivo ogni sera dalle 19:30 e domenica anche per il pranzo.

Protagonisti di sabato 5 settembre saranno la lettura e l’attività fisica. Alle 17:30 verranno presentati i nuovi arrivi al Kapannone dei libri in via Verdi 35. Più tardi, alle 18:30, sul lungolago in Piazza Garibaldi, si terrà un’esibizione a cura della Ginnastica dinamica militare italiana.

Domenica 6 settembre le rive del lago si animeranno fin dal mattino con il Mercatino Vintage, allestito in Piazza Garibaldi dalle 8:00 alle 18:00 tra oggetti di collezionismo e curiosità del passato. Sempre in Piazza Garibaldi, alle 9:30, è previsto il ritrovo per la tradizionale pedalata amatoriale organizzata dall’AVIS.

Nel pomeriggio di domenica la cultura si rivolge ai più giovani: alle 15:00 il Museo di via Marconi 2 ospita Giovani Archeologi – Missione Archivio Angera, un laboratorio gratuito per bambini dai 7 ai 12 anni che include la visita guidata alla mostra. L’accesso richiede la prenotazione inviando una mail all’indirizzo prenotazioniangera@gmail.com.