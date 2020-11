Malnate contro la violenza sulle donne

Anche Malnate ha organizzato la sua iniziativa in occasione del 25 novembre, la giornata Mondiale contro la violenza sulle donne.

Davanti al municipio è stata messa una sedia con degli indumenti tipici da donna, di colore rosso – quello che identifica la giornata mondiale – e tante paia di scarpe sempre rossa che arrivano all’installazione permanente – la “rete del silenzio” – di via Garibaldi che costantemente ricorda le violenze di genere.

«Il nostro Presidente Mattarella ribadisce che va rafforzata la cultura di parità. Persiste infatti, nella cultura mondiale, un senso del possesso maschile radicato e diffuso. Un pensiero che si disinnesca con l’educazione. Certo ci vuole tempo ma è il solo rimedio, occorre iniziare dall’asilo con educazione, cultura e modelli condivisi. Non sei sola». Questo è il messaggio che l’Assessorato alle Pari Opportunità e l’Amministrazione tutta vuole trasmettere in questa particolare giornata a tutte le persone vittime di sopraffazione e maltrattamenti.

«Con la pandemia la situazione è ulteriormente peggiorata: si è avuta infatti una crescita spaventosa di casi di violenza sulle donne, non solo in Italia ma nel mondo. Per molte donne infatti ha significato trovarsi intrappolate in casa con patner abusanti. Oggi ricordiamo il numero verde 1522 per ricevere aiuto e trovare il centro antiviolenza più vicino».

In tutte le bacheche comunali, sul tabellone luminoso e sulla “rete del silenzio” è stato esposto il numero telefonico dove potersi rivolgere per chiedere aiuto.