Merano ancora fermo, niente trasferta per i Mastini

Altro weekend senza partita per i Mastini Varese che avrebbero avuto in programma per domani – sabato 7 novembre – la trasferta a Merano per affrontare la squadra che lo scorso anno fu protagonista di un lungo testa-a-testa con i gialloneri e conquistò sul ghiaccio di casa la Coppa Italia di stretta misura proprio ai danni di Tura e compagni (in alto: una fase del match – foto Munerato/Mastini).

La formazione altoatesina è da tempo alle prese con problemi legati al Covid-19 e fino a questo momento ha giocato una sola partita, quella di esordio contro l’Unterland vinta con un largo 5-1. Guai che purtroppo non sono stati risolti del tutto (anche se la situazione è in miglioramento) neppure nel corso dell’ultima settimana; inoltre si è aggiunto un problema agli spogliatoi della MeranArena a complicare ulteriormente le cose.

Così le Aquile hanno inviato la richiesta – ovviamente accolta – di rinvio a data da destinarsi del match contro la squadra di Devèze a sua volta in pista appena quattro volte sulle sette previste sino a questo momento. Il campionato intanto prosegue, anche perché fa parte di quei tornei di interesse nazionale sotto l’egida di una federazione affiliata al Coni, che quindi ha il permesso per disputare le proprie partite nonostante il lockdown. Il settimo turno prevede quindi le sfide tra Bressanone e Pergine, Como ed Appiano, Unterland e Alleghe oltre allo scontro al vertice tra Valdifiemme e Caldaro.

Tutte le gare si disputano sabato 7 novembre. I Mastini a questo punto dovrebbero tornare a giocare, di nuovo in casa all’Agorà di Milano, nella serata di sabato 15 novembre contro i quotati trentini del Valdifiemme: dita ovviamente incrociate perché non insorgano altre problematiche.