Mercoledì 25 novembre sciopero regionale del Trasporto Pubblico Locale

Nella giornata di mercoledì 25 novembre è stato indetto uno sciopero dalle ore 11 alle ore 15, proclamato da parte di USB lavoro privato, al quale potrebbe aderire esclusivamente il personale appartenente al gestore dell’infrastruttura FERROVIENORD S.p.A.

Lo sciopero non riguarda il personale di Trenord. Ogni eventuale ripercussione sul servizio di Trenord sarà comunicata sul sito trenord.it e seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in real-time tramite la App.

Per chi viaggia, si invita a prestare attenzione sia gli annunci sonori trasmessi nelle stazioni che alle informazioni in scorrimento sui monitor.

In Lombardia per ATM Milano e Movibus lo sciopero va dalle 18-22, per Trenord dalle 11 alle 15, per Net Monza dalle 16.30 alle 20.30.

QUESTE LE RAGIONI DELLO SCIOPERO PROCLAMATO DA USB