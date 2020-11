“Morsa”, la canzone di Bianco feat. Dente fa venire voglia di primavera

Una ventata di leggerezza, di quelle che fanno bene al cuore. A mezzanotte dell’11 novembre è uscito “Morsa”, il brano scritto e cantato da Bianco e Dente e per la prima volta, dopo mesi, si ritrova il gusto di scoprire una canzone nuova.

Il confinamento di questi mesi non è stato solo fisico, ma anche mentale. Ha costretto tutti, chi più o chi meno, a vivere in situazioni d’emergenza, scegliendo ognuno le proprie priorità, scartando per necessità tutto quello che sembrava superfluo.

La scelta dei due cantautori di presentare al pubblico la canzone che li ha visti collaborare proprio ora, ricorda che la musica e la creatività sono sempre lì, con la loro buona dose di buon umore.

“Morsa” è una canzone dal ritornello allegro che ripete che c’è sempre qualcuno pronto a salvarti, a tenere la presa, come una morsa appunto. Nel testo si racconta di una ragazza con la gonna corta e una pallina da tennis nella borsa, del suo cane, dell’acquario di Genova, dei delfini che salvano chi sta male, così come fanno i fratelli e gli amici. Anche quando ci si trova in mezzo al mare, senza il lavoro, o quando hai il cuore spezzato.

Un brano dalla parole semplici ma capace di regalare immagini chiare e metafore poetiche, tipico della scrittura di Bianco, e arricchito dalla voce di Dente, cantautore di Fidenza che recentemente è entrato nella scuderia della Inri, la casa discografica torinese. Un bel duetto, che ricorda che prima o poi tornerà la primavera.