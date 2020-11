È morto Giorgio Maglia, fu sindaco di Luino negli anni Settanta

Aveva 75 anni e viveva da tempo nella sua Mantova ma è stato verso la metà degli anni Settanta uno degli interpreti della politica di casa nostra assumendosi la responsbilità della guida di una cittadina come Luino.

Giorgio Maglia se n’è andato nella sua Mantova qualche giorno fa.

Più volte nella giunta di Mantova e capogruppo in consiglio, dall’Ulivo alla Quercia per arrivare al Pd e infine a Italia Viva, è morto nella notte tra sabato e domenica, ricoverato all’ospedale di Pieve per Covid-19.

Insegnante, appassionato d’impegno politico che sublimò militando nell’area di sinistra ricoprendo anche l’incarico di segretario cittadino dei Ds, Maglia vinse un concorso e per lavoro si trasferì a Luino dove nel 1975 venne eletto sindaco, incarico che ricoprì fino al 1976 per un anno e mezzo.