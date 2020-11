Orange the world: i comandi provinciali dei carabinieri diventano arancioni contro la violenza alle donne

Come tutti gli anni Soroptimist International, insieme ad altre importanti istituzioni internazionali come l’Onu, si fa promotore di una campagna di sensibilizzazione nei confronti della lotta alla violenza sulle donne: “Orange the World“, che inizia il 25 di novembre e termina il 10 di dicembre.

Quest’anno in particolare la Presidente Nazionale Mariolina Coppola ha stipulato con il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Giovanni Nistri una convenzione per cui tutti i Comandi Provinciali verranno illuminati di arancione per la durata della campagna.

«Vorrei sottolineare il grande significato simbolico di questo gesto – ha commentato Anna Bassetti Fornasetti, presidente di Soroptimist Varese – Le Caserme, come il Tribunale e le Questure, sono Case che offrono un primo rifugio alla donna che ha subito violenza e che cerca un aiuto allo Stato. Per quest’anno non sarà possibile fare alcuna manifestazione pubblica in loco, ma in questo modo il messaggio di disponibilità da parte delle Istituzioni di aiuto concreto alle donne potrà comunque essere chiaro».