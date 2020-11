Qualità della vita: Varese al sedicesimo posto in Italia

La provincia di Varese scala ben 20 posizioni nella classifica della qualità della vita stilata da Italia Oggi e si piazza al 16° posto contro il 36° del 2019.

«È sicuramente una buona notizia – Commenta il sindaco Davide Galimberti – che premia i tantissimi sforzi che stiamo facendo in questi anni per migliorare la città capoluogo. Quest’anno siamo la seconda provincia lombarda in classifica, solo dopo Monza, e miglioriamo in diversi parametri presi in considerazione, dall’ambiente alla sicurezza».

L’annuale classifica redatta da Italia Oggi e Università La Sapienza di Roma, giunta alla ventiduesima edizione, pone al primo posto quest’anno Pordenone e premia con un grande balzo in avanti Varese con un punteggio di 701,69.

«Nonostante il periodo difficile che stiamo vivendo a causa della pandemia – prosegue il sindaco – gli indicatori presi in considerazione rispecchiano una città che si è rimessa in moto e sta lavorando per migliorare la qualità della vita anche come attrattore per nuovi residenti e possibili investimenti. Siamo inoltre al lavoro ogni giorno per attutire l’impatto che questa seconda ondata dell’emergenza sanitaria sta avendo nella nostra provincia».