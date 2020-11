In quarantena una classe della scuola primaria di Lozza

La classe seconda della Scuola Primaria di Lozza è stata posta in quarantena. Lo ha comunicato il sindaco Giuseppe Licata, oggi, lunedì 2 novembre.

“La classe è stata messa in quarantena a seguito di un caso di positività, caso che non riguarda i servizi parascolastici (prescuola, doposcuola, mensa) che quindi continuano ad essere garantiti.

A tal proposito, comunico che le persone a Lozza ad oggi positive al Covid-19 sono 17, dati in linea con le percentuali provinciali. Tra queste non risultano fortunatamente al momento persone ricoverate o con sintomi gravi. La situazione è ovviamente in continua evoluzione.

Questo aggiornamento nello spirito di sensibilizzare tutti al rispetto delle misure anti contagio, a propria tutela, ma soprattutto a salvaguardia di chi ci sta vicino, particolarmente i soggetti più fragili per età anagrafica o perché affette da altre patologie croniche.

Colgo l’occasione per invitare i cittadini in stato di quarantena, per i quali parenti o conoscenti non possano provvedere all’acquisto della spesa o di farmaci o ad altre necessità primarie, a contattare il Comune al numero 0332 263028 oppure scrivendo a segreteria@comune.lozza.va.it, segnalando la propria situazione”.