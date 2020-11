I ragazzi della media Schweitzer rendono omaggio a Sepulveda

Con uno speciale “Omaggio a Sepulveda” la scuola secondaria di primo grado Schweitzer (IC Crespi di Busto Arsizio) promuove un contest in occasione di #ioleggoperché, la manifestazione nata per promuovere la lettura tra i giovanissimi e per riempire di nuovi libri le biblioteche scolastiche.

L’evento è in programma per il pomeriggio di venerdì 27 novembre alle ore 16. Gli studenti delle 18 classi della scuola media daranno vita uno speciale audiolibro grazie a una maratona di lettura dedicata a Luis Sepulveda, grande scrittore cileno attivista per i diritti umani e ambientalista, recentemente scomparso proprio a causa dell’epidemia in corso.

“Gli alunni della scuola media Schweitzer hanno lavorato sul testo “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” per raccontarlo attraverso letture espressive, anche in lingua originale, e attraverso immagini e disegni”, spiegano i promotori.

L’audiolibro prodotto verrà presentato il 27 novembre in diretta sulla pagina Facebook della libreria Libraccio di Busto Arsizio (partner dell’iniziativa) che trasmetterà l’evento anche in negozio.