Ritrovato l’uomo scomparso a Busto: sta bene

È stato ritrovato in buone condizioni Antonio Gaudenzi, l’uomo di Busto Arsizio di cui non si avevano più notizie dalla mattina di ieri – lunedì 2 novembre – e per il quale la figlia aveva lanciato un appello.

I familiari – che hanno dato l’annuncio del ritrovamento – sono stati infatti contattati dall’Ospedale di Legnano: il signor Antonio è infatti arrivato al pronto soccorso ed è stato preso in cura dai sanitari. L’uomo soffre del morbo di Alzheimer e non si era mai allontanato da casa: anche per questi motivi la famiglia aveva immediatamente allertato le forze dell’ordine. Questa mattina all’alba, il lieto fine.