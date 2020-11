Sant’Edoardo in lutto per la morte di Giuseppe Tagliabue, storico edicolante di Busto Arsizio

Si è spento all’età di 83 anni Giuseppe Tagliabue (a destra nella foto), storico edicolante e cartolaio del quartiere Sant’Edoardo di Busto Arsizio dove era considerato una vera e propria istituzione. Peppino, come tutti lo chiamavano, era noto anche nel mondo dei giornalai per la sua piccola ma significativa iniziativa che mirava ad individuare un santo patrono per la categoria.

Per loro aveva anche scritto una preghiera, che trovate nell’articolo sotto. Molto religioso, legato alla parrocchia e alle associazioni del suo quartiere, alpino attivo nella locale sede Ana, aveva perso la sua Laura qualche anno fa in un terribile investimento avvenuto proprio a due passi dalla loro edicola in viale Alfieri.