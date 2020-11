Il silenzioso ricordo di Luciano Zaro, ucciso ventenne dai fascisti

Anche in un anno difficile Gallarate non dimentica il sacrificio di Luciano Zaro, il giovane di Arnate assassinato ventenne dai fascisti, il 24 novembre del 1944.

Nella mattina di domenica l’Anpi di Gallarate ha reso omaggio al patriota Zaro, con una cerimonia confermata nel solco dell’impegno della memoria (invitato anche il Comune, come ogni anno) ma ridotta al minimo, con la massima accortezza e senza discorsi: una scelta di responsabilità in periodo di lockdown, come già in occasione del 25 aprile 2020.

Luciano Zaro era un ragazzo, che nell’autunno del 1944 fece la sua scelta, quella di sottrarsi alle armi fasciste e contemporaneamente di sostenere il movimento dei patrioti, in un contesto difficile come quello della zona suburbana di Gallarate, molto presidiata.

Pagò cara quella scelta ancora acerba: nel corso di una perquisizione fu ucciso a colpi di pistola dal maresciallo Crosta, davanti agli occhi di sua mamma. La città di Gallarate gli dedicò poi la piazza del quartiere di Arnate, a pochi passi dalla casa di corte di via Garegnani, che vide dell’omicidio.

Una mezza dozzina i presenti alla commemorazione, comunicati anticipatamente anche alla Prefettura: il presidente di Anpi Michele Mascella ha deposto la corona insieme a Luciana Zaro, la nipote del patriota, di cui porta in nome.