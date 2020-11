Un dono per i bambini di Malnate in isolamento

Il 20 novembre 2020, in concomitanza con la giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, l’Amministrazione Comunale di Malnate, grazie alla Protezione Civile cittadina, ha consegnato ai bambini isolati per positività al Covid un piccolo dono.

I piccoli malnatesi hanno ricevuto un pacchetto contenente quaderni, colori, gomme; un prezioso omaggio dell’Associazione CuoriEroi.

«Un grazie particolare per questo utile dono a: Maristella Schiavulli, Antonio Galici e Emanuela Solimeno e a tutta l’Associazione CuoriEroi» il ringraziamento dalla Città dei Bambini.