Un video per ricordare lo scoppio del polverificio di Vergiate

Era il 26 novembre 1920 quando tre forti esplosioni, una dopo l’altra, disintegrarono il polverificio di Vergiate sollevando una nube di prodotti chimici e scatenando una pioggia di schegge e proiettili per un raggio di chilometri.

Un evento storico che lo storico e scrittore di storia locale Matteo Maggioni ha deciso di raccontare a cento anni precisi di distanza attraverso un video. (link al trailer)

Un percorso tra documenti, ricordi e fotografie, per ricostruire quel tragico venerdì di cui ancora oggi non si conosce il numero esatto delle vittime. Il video realizzato da Matteo Maggioni verrà pubblicato in versione integrale sulla pagina Facebook del Comune di Vergiate nella mattinata di giovedì 26 novembre.