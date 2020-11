Vaccini antinfluenzali presso la palestra di Via XXV Aprile

Come annunciato durante il videomessaggio ai cittadini Domenica 15 Novembre, il Sindaco di Laveno Mombello, Luca Santagostino, in accordo con i sindaci di Caravate, Sangiano e Leggiuno conferma che nei giorni di Giovedì 26 e Venerdì 27 Novembre dalle 14.00 alle 17.00, previa prenotazione indicata dal medico di base, la palestra di via XXV Aprile di Laveno Mombello sarà struttura ricettiva per la somministrazione del vaccino antinfluenzale. In accordo con quattro medici di base, Marco Pezzoli, Adriana Arioli, Barbara Elsi e Valerio Vassallo sono stati individuati nella palestra spazi idonei dove è possibile il distanziamento per evitare qualsiasi tipo di rischio di contagio, distinguendo l’ingresso e l’area di attesa, dall’area di uscita, in modo da evitare che ci siano contatti tra i pazienti.

«Vogliamo aiutare i medici di famiglia – dichiara Luca Santagostino – mai come in questo periodo medici e amministrazione devono lavorare insieme nell’interesse di tutti i cittadini ».«Il Comune – sottolinea il Sindaco – vuole cercare di rendere meno complesso parte del lavoro dei medici di base del territorio che sono costantemente presenti in prima linea».

Per garantire un corretto svolgimento delle procedure, preziosa come sempre, la collaborazione della Protezione Civile e continua anche la collaborazione con Croce Rossa del Medio Verbano, dopo la campagna di sensibilizzazione rispetto alle norme di prevenzione al Covid-19, conclusasi il 4 Novembre scorso.