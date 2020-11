Vendere un’auto incidentata in sicurezza

Un vademecum per tutti coloro i quali si trovano nella situazione di voler vendere una vettura sinistrata e stiano valutando la possibilità di farlo attraverso i servizi di compro auto sinistrate. Negli ultimi anni ne sono nati molti, alcuni affidabili e professionali, altri decisamente meno. Ecco allora che districarsi nel mercato ed essere in grado di valutare a chi affidarsi è elemento in grado di fare tutta la differenza.

Partiamo da una definizione: cosa sono i compro auto sinistrate e come operano? Si parla di intermediari, quindi operatori a tutti gli effetti, che hanno interesse a comprare vetture non più marcianti in quanto reduci da incidenti. Le motivazioni che spingono a farlo possono essere molteplici e disparate: alcuni vanno poi a trarre un profitto dalla vendita dei pezzi di ricambio, altri invece facendo mettere a posti la vettura per andare poi a rivenderla. Entrambe strade più che lecite.

Ci sono alcuni passaggi che è bene tenere a mente quando ci si rivolge ad un servizio di compro auto incidentate. Domande e risposte su come operino questi intermediari si possono trovare su questo sito; quella che andiamo a proporre è una panoramica complessiva da tenere a mente.

Attenzione alla scelta dell’intermediario: meglio se attivo in Italia, non quindi un soggetto straniero, presente sul territorio ed in possesso di partita iva regolare; Importanza dei documenti dell’auto: assicurarsi di avere a disposizione tutti i documenti in originale della vettura e fare in modo che il passaggio di proprietà avvenga in modo pulito, senza rischi di future sorprese; Richiedere sempre una valutazione gratuita: quasi tutti gli operatori operano ormai in modo standard, comunque è bene mettersi d’accordo prima. La quotazione dell’auto con relativa perizia per stabilirne il prezzo deve essere gratuita: il proprietario potrà poi scegliere in totale autonomia se accettare o meno la proposta economica di acquisto. Attenzione al pagamento: è forse la parte più delicata quando si va a trattare con un compro auto incidentata. Il pagamento, che deve avvenire nel momento del passaggio di proprietà. Assicurarsi che si tratti di una metodologia garantita e sicura: contanti entro i limiti stabiliti dalla normativa in vigore in quel momento (le soglie cambiano spesso e volentieri); assegno meglio se circolare facendosi accompagnare in banca; bonifico istantaneo, cosa che ormai è possibile fare attraverso home banking a fronte del pagamento di qualche euro, ma che consente di avere accreditata la cifra in pochi secondi.