Alp Transit, nuovo accordo per i passaggi a livello del Basso Verbano

Un ulteriore passo in avanti verso la rimozione definitiva dei passaggi a livello sulla sponda lombarda del Basso Verbano, situazione che coinvolge i Comuni di Maccagno, Luino, Laveno Sangiano, Angera e Taino. (foto di repertorio)

Nella giornata di oggi, lunedì 14 dicembre, è stata infatti approvato in Giunta Regionale un nuovo accordo, dal valore complessivo di oltre 42 milioni, tra Regione Lombardia, Reti Ferroviarie Italia e Provincia di Varese per la questione Alp Transit.

Ad annunciarlo è Francesca Brienza, Vicepresidente del Consiglio Regionale della Lombardia, già prima firmataria del provvedimento che, nel Luglio scorso, aveva sbloccato in sede di Consiglio Regionale gli ulteriori finanziamenti tramite il “Piano Lombardia – interventi per la ripresa economica”: quasi dieci milioni di euro aggiuntivi per il completamento delle opere.

«Si tratta – spiega Brianza – di un importo complessivo di 42,140 milioni di cui ben 21,840 mila a carico di Regione Lombardia e il resto messo da reti ferroviarie italiane. I passaggi a livello verranno a breve interessati dall’incremento del traffico merci relativo alle nuove gallerie del Gottardo e del Monte Ceneri. Per questo motivo, è divenuto prioritario rimuovere i passaggi a livello».

«L’impatto sarà certamente positivo per i cittadini, che non dovranno più fare code a causa delle barriere chiuse. Inoltre, i passaggi a livello sono fonte di grande incidentalità: in questo modo si tutela ed aumenta la sicurezza dei cittadini. Un grande passo in avanti per risolvere un annoso problema e – conclude Brianza – per aumentare la vivibilità del nostro territorio».