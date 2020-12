Bregazzana senza luce: un albero caduto sulla rete elettrica

(Foto Amici di Bregazzana)

Anche Bregazzana è stata semiisolata per 4 ore circa e senza corrente elettrica.

Galleria fotografica Bregazzana senza luce per la neve 4 di 7

Le cause sono state alcune piante cadute sia in via per Bregazzana che nella strada che porta alla birreria Poretti: un danno che ha compromesso la rete elettrica nella zona e ha impedito la via per la Valganna dalla frazione varesina.

In particolare, un albero è caduto sulla linea elettrica e ha divelto un lampione, mentre un altro è in bilico. Ora numerose piante sono al limite della stabilità e c’è quindi il pericolo che cadano sulla sede stradale. Ad altre piante invece bisogna fare molta attenzione per non colpirle: cadute dalle rive, invadono lo spazio “aereo” non a terra della sede stradale con pericolo di essere colpiti.