Casciago verso una illuminazione più green ed efficiente

Ultimo consiglio comunale del 2020 anche a Casciago. Al termine della seduta il sindaco Mirko Reto ha ricordato le vittime del Covid a Casciago (15 tra Rsa e residenti) e in tutto il Paese, e a nome dell’amministrazione comunale ha espresso la vicinanza del Comune alle famiglie, auspicando che il 2021 sia un anno diverso, senza le preoccupazioni e le paure del 2020. I punti all’ordine del giorno sono stati votati all’unanimità, in un clima disteso e collaborativo.

Piatto forte, il nuovo bando per l’illuminazione pubblica. L’assemblea civica casciaghese ha dato mandato di affidare a Enel X (soggetto proponente) di preparare il nuovo bando che porterà nuova luce a tutto il paese. «Non ci saranno costi aggiuntivi per la cittadinanza e avremo luci a led, gestibili in remoto, nuovi punti luce (80 su tutto il territorio comunale) – spiega Reto -. Verranno anche sostituiti i vecchi lampioni sui quali oggi non si possono fare interventi data la loro età, mantenendo lo stile e l’estetica di quelli esistenti in centro storico. Aumenta l’efficenza, avremo una Casciago più green e illuminata». Per la chiusura del bando sono previsti sei mesi, mentre la nuova illuminazione ci sarà nel 2021, per una durata del bando di 18 anni.

Tra gli altri punti discussi, la ricognizione su Tari e imposte, da cui è emerso un risparmio, a parità di servizi garantiti, di circa 26 mila euro in un solo anno di gestione della Convenzione Rifiuti Sesto. Infine è stato approvato anche il regolamento dei passi carrabili che va a normare la situazione del paese, una novità assoluta per Casciago.