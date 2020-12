Cassano sposta la scadenza dell’Imu. “Evitiamo code nelle banche”

A Cassano Magnago sarà possibile saldare l’Imu fino al 16 gennaio 2021, senza incorrere nel pagamento di sanzioni o interessi (la scadenza originaria era il 16 dicembre).

«Siamo ancora in un periodo di emergenza e per alcune persone, in particolare di una certa età, possono esserci difficoltà a pagare con F24: mi hanno comunicato che le banche fissano oggi appuntamenti oltre Natale» spiega il sindaco Nicola Poliseno. «A giugno pensavamo portasse anche problemi di cassa, ma in realtà è andata diversamente e oggi sul gettito Imu non prevediamo riduzioni. Quando il fisco si rende gentile i contribuenti ne tengono conto e rispettano le scadenze».

Nelle ultime settimane Cassano ha anche attivato i buoni per aiuti alimentari alle categorie più disagiate, grazie ai 150mila ottenuti dallo Stato a questo scopo (succede in tutti i Comuni). Ulteriori interventi sono poi previsti grazie all’ultima variazione di bilancio di fine novembre attuata «grazie soprattutto alla vittoria nell’importante causa con Provincia di Varese, avviata nel lontano 2013, per il riconoscimento dei fondi spesi per il sostegno agli alunni con disabilità che frequentano le scuole superiori».

Il pronunciamento ha consentito di “liberare” 477mila euro, che hanno consentito da un lato di stanziare cifre considerevoli per abbattimenti barriere architettoniche, dall’altro di prevedere un nuovo bando per contribuiti a fondo perduto per il commercio (80mila euro complessivamente) e un “bonus natalità” dal valore di 500 euro, «a tutte le famiglie con una nascita quest’anno». Per quest’anno l’impegno per questa voce è di 65mila euro, ma l’intenzione è di confermare il bons anche per il 2021.