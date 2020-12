Comerio: nel bilancio scuola, comunità, sociale e partecipazione

Nel consiglio comunale di Comerio tenuto nella serata di lunedì 30 novembre sono state approvate importanti variazioni di bilancio a sostegno delle famiglie e delle imprese.

Tra le voci più rilevanti, il piano di diritto alla studio 2020/2021, il più consistente da quando è sindaco Silvio Aimetti, giunto al secondo mandato: «220.000 euro di cui più della metà (130.000 euro) come sostegno alla disabilità – spiega il primo cittadino comeriese -, questo ad ulteriore conferma della capacità inclusiva di tutto il nostro ciclo scolastico, dell’asilo nido alla scuola media».

Giunto al termine anche l’iter per il progetto di completamento dell’area feste, realizzato di concerto con le associazioni del paese: «Contiamo di assegnare i lavori entro la fine dell’anno per poi realizzarli nei primi mesi del 2021 – commenta ancora Aimetti -. Un particolare ringraziamento alla minoranza consigliare che con grande senso di responsabilità ed in modo costruttivo ha votato a favore sia al bilancio che agli altri punti all’ordine del giorno. Restiamo uniti, responsabili e solidali».