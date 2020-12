Confesercenti incontra il sindaco di Malnate: “Azioni condivise e supporto alle aziende”

Questa mattina – venerdì 18 dicembre – Confesercenti in rappresentanza del direttore Rosita De Fino e della delegata per la città di Malnate Greta Carla Achini hanno incontrato via web il sindaco di Malnate, Maria Irene Bellifemine e il vicesindaco Jacopo Bernard.

«Abbiamo voluto questo incontro con gli amministratori del Comune di Malnate – dichiara il Direttore Confesercenti – perché vogliamo creare un fronte comune tra l’Amministrazione locale e la nostra Associazione di Categoria per generare azioni importanti per lo sviluppo e il bene del commercio e del turismo Malnatese».

«Interessante il dialogo ed il confronto con il sindaco che ci ha visti in un’ottica di apertura con la messa in campo di iniziative e idee per il bene della città e di noi commercianti» chiosa la Delegata Confesercenti Greta Achini.

Confesercenti ringrazia il Sindaco di Malnate per aver accettato la proposta di costituire un tavolo permanente del commercio, turismo, commercio ambulante e artigianato; un tavolo che sarà non solo di confronto, ma di vera operatività di idee e azioni.

Molti gli argomenti trattati tra cui la comunicazione, i bandi, aiuti concreti ai commercianti, gli eventi futuri, le iniziative popolari, lo sviluppo del turismo ed altro ancora.

La collaborazione con l’amministrazione sarà un impegno da parte di Confesercenti per la ricostruzione del commercio e turismo cittadino.

A margine dell’incontro il sindaco Bellifemine ha dichiarato: «Abbiamo accolto con piacere l’invito di Confesercenti Varese. L’Amministrazione che guido ha molto a cuore il futuro dei commercianti malnatesi che sono la vera anima della nostra Città».

«Speriamo che quello svolto sia solo il primo di una lunga serie di confronti, finalizzati a trovare strategie comuni nell’ottica di uno sviluppo di tutto il tessuto urbano». Il Vicesindaco e Assessore al commercio Jacopo Bernard ha aggiunto: «Con la direttrice De Fino, la delegata Achini e il Sindaco Bellifemine, ci siamo accordati per svolgere un ulteriore incontro online, che coinvolga ulteriori rappresentanti di soggetti interessati, come ad esempio artigiani ed ambulanti, per la seconda metà di gennaio in modo da rendere quanto prima operativa questa collaborazione».