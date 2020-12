In contromano in tangenziale a Varese, si scontra frontalmente con una vettura

(video inviato da un lettore)

Scontro frontale lungo la tangenziale Est di Varese. Erano circa le 13.30 quando due auto si sono scontrate frontalmente.

Una vettura, che viaggiava in direzione ponte di Vedano, si è scontrata con una macchina che aveva imboccato la Statale in contromano. Fortunatamente non si segnalano gravi conseguenze per gli occupanti, due uomini di 29 e 62 anni, che sono riusciti a scendere autonomamente dalla vettura. Sono stati comunque portati in ospedale a Varese in codice verde e giallo.

Sul posto sono arrivare due ambulanze del 118 e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la strada. La strada è rimasta chiusa poco meno di un’ora per permettere le operazioni di soccorso