Il “custode” dei vaccini anti covid in visita a Castellanza: “Saranno stoccati alla caserma Nato”

Questo pomeriggio è venuto in visita ufficiale a Castellanza il Generale Uberto Incisa di Camerana, comandante del reggimento di supporto tattico e logistico della caserma Nato di Solbiate Olona. Lui sarà il custode del vaccino anti covid per il nord Italia.

Ha incontrato il sindaco Mirella Cerini e una rappresentanza della Giunta Comunale per informarli di come nella caserma Ugo Mara sta continuando in maniera proficua e molto apprezzata l’attività dei tamponi “drive through” e del nuovo impegno, da lui gestito, di preparazione al ricevimento e stoccaggio dei vaccini anti covid che a gennaio arriveranno per via aerea a Piacenza per poi essere portati, con mezzi su gomma, nella caserma di Solbiate Olona per il loro smistamento nel Nord Italia.

Mirella Cerini ha ringraziato per la visita e l’importanza della presenza della caserma Ugo Mara e del suo ruolo di sostegno per la comunità già dimostrato con il servizio di tamponi “drive through”. Il generale Incisa ha poi firmato il “libro d’onore ” del Comune e omaggiato il Sindaco del calendario 2021 dell’Esercito, mentre Mirella Cerini ha regalato al Generale il libro “I Brambilla, patrizi milanesi”.