I “distrottini” i biscotti solidali per sostenere la sezione di Varese UILDM

Il Panificio “Briciole e Mollica” di Venegono Inferiore ha deciso di infornare chili e chili di biscotti ai cereali per la Sezione UILDM di Varese, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare!

Il Panificio continua a distinguersi per la magnanimità e la voglia di fare del bene alla comunità. Dopo l’esperienza simile con l’obiettivo di aiutare l’ospedale di Bergamo nel momento culminante della pandemia, il Panificio “Briciole e Mollica” prosegue la sua azione benefica per una realtà della provincia di Varese, la Sezione UILDM locale.

Da anni Irene ed Enrico hanno rivolto l’attenzione all’associazione durante la “Fattoria in festa” all’Agriturismo Vallini, che quest’anno non potrà svolgersi per problemi di pandemia. Ora hanno deciso di percorrere una strada alternativa per recuperare aiuti in un momento tanto difficile per tutti, ed anche per le associazioni del territorio.

La vendita dei biscotti prevede una quota destinata a UILDM Varese per sostenere le attività rivolte alle persone con disabilità, in particolare alle persone affette da distrofia muscolare e da altra malattia neuromuscolare…da qui il nome di “distrottini”.

Il contributo raccolto andrà a sostenere soprattutto l’attività di monitoraggio clinico a domicilio di persone con insufficienza respiratoria da malattia neuromuscolare, per aiutare malati e famiglie ad affrontare nel tempo un problema che li accompagna ogni giorno e a mantenere adeguati rapporti con i Centri clinici di riferimento. Ma sosterrà anche le altre attività di UILDM Varese: di trasporto con mezzi attrezzati, di sensibilizzazione sul tema della disabilità e di sostegno alla ricerca scientifica.

La Campagna Biscotti solidale per la UILDM Varese è partita il 1 luglio 2019 e proseguirà sino al 31 marzo 2021.

UILDM Varese ha sede a Gorla Maggiore, vicolo Cadorna 24, tel. 0331615833

Per chi desidera approfondire: www.uildm-varese.it e per chi vuole aiutare: IBAN IT63W03111000000004087