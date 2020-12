Due incontri di Nati per leggere per bambini e genitori

Durante i mesi di novembre e dicembre i volontari di Nati per leggere Lombardia hanno dedicato i loro weekend ai piccoli lettori del Sistema Bibliotecario Panizzi, intrattenendo bimbi e genitori con letture, ma soprattutto affrontando il grande scoglio della distanza e degli schermi.

Momenti molto apprezzati dalle famiglie e che avranno il loro epilogo negli ultimi due incontri in programma. Il primo per i bambini, il secondo per soli genitori: per condividere modi , senso e opportunità di stimolare la passione per la lettura sin dalla più tenera età-

Di seguito il calendario

Sabato 19 dicembre, ore 15

Letture per bambini dai 4 ai 6 anni

Per iscrizioni registrarsi a questo link.

Domenica 20 dicembre, ore 15

Incontro solo informativo (senza letture) per famiglie e educatori di bambini da 0 a 3 anni.

Per iscrizioni registrarsi a questo link.

“Invitiamo gli interessati a mettersi in lista d’attesa anche se trovassero gli incontri già al completo – spiega Amanda Fizzotti del Sistema Bibliotecario Consortile “Antonio Panizzi” – cercheremo al massimo delle nostre possibilità di accogliere tutti coloro che ne faranno richiesta”