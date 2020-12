Festino notturno a Legnano con 16 ragazzi, intervengono i carabinieri

Un festino notturno con 16 ragazzi, di cui due minorenni, è stato interrotto attorno alle 6.30 di oggi, domenica 6 dicembre, dai carabinieri. Una violazione delle norme restrittive anticontagio in piena regola. Una conferma di come alcuni giovani proprio non ce la fanno ad osservare anche la minima precauzione in questa crisi sanitaria.

Il fatto è accaduto la notte scorsa in via Santa Colomba, a Legnano. La segnalazione di musica ad alto volume proveniente da una casa privata è arrivata alla centrale operativa dei carabinieri, che ha allertato una pattuglia del Nucleo Radiomobile. Giunti sul posto, i militari hanno appurato che si trattava di una festa in atto all’interno dell’abitazione di una giovane i cui genitori si trovano attualmente all’estero, con la partecipazione di 16 ragazzi, di cui due minori, di età compresa tra i 15 ed i 24 anni.

I giovani, residenti in vari comuni della zona, sono stati sanzionati amministrativamente per aver violato il divieto di assembramento e, ad esclusione della figlia dei proprietari di casa, di spostamento in comune diverso da quello di residenza. I due minori sono successivamente affidati ai genitori.