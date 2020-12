I genitori Elfi di Babbo Natale dell’asilo di Inarzo

L’iniziativa del Comitato genitori dell’asilo Ugo Bassi di Inarzo coinvolge le aziende del territorio per portare, tutti insieme, la meraviglia del Natale ai bambini anche e soprattutto in questo difficile 2020: una magia natalizia che diventa una favola, raccontata così dalle mamme e papà “elfi di Babbo Natale”.

“C’era una volta una Scuolina nel paese di Inarzo abitata da bambini sorridenti e dalle educatrici con una gran voglia di trasmettere loro insegnamenti e donare attimi volti ad una grande felicità.

Arrivò un bel giorno un mostriciattolo che impose ai bimbi di evitare baci e abbracci, giochi di gruppo e soprattutto il tenersi per mano. Sono stati costretti a casa per molti mesi perdendo così il loro sorriso e rendendoli più tristi.

Nonostante le tante limitazioni gli Elfi del comitato genitori in collaborazione con Educatrici e genitori cercarono in tutti i modi di far tornare il sorriso e la spensieratezza a questi bimbi.

È stata così indetta una lotteria di Natale coinvolgendo le aziende del Territorio che hanno messo a disposizione premi e contributi.

Ed è anche grazie alla generosità di queste persone dal cuore immenso, che possiamo far avverare la Magia di Natale dei bimbi della scuolina Ugo Bassi.

Auguriamo a tutti voi Buon Natale

Gli elfi del comitato genitori