A gennaio open day in presenza per il Ciofs-FP di Castellanza

Per il mese di gennaio il C.I.O.F.S.-F.P. di Castellanza propone due incontri in presenza per far conoscere a ragazzi e ragazze e alle loro famiglie la sua ampia offerta formativa nei settori del benessere (erogazione dei servizi di trattamento estetico, erogazione di trattamenti di acconciatura), dei servizi all’impresa e della ristorazione (allestimento sala e somministrazione piatti e bevande).

GLI APPUNTAMENTI

Gli incontri si svolgeranno in presenza e sarà necessario registrarsi.

Mercoledì 13 gennaio:

MICRO STAGE (in presenza)

Sabato 16 gennaio:

OPEN DAY (in presenza)

IL VIDEO DEL CENTRO DI CASTELLANZA

CONTATTI

Email: segreteria_castellanza@ciofslombardia.it

T.: 0331 503107