Giornata mondiale della disabilità: modelli ed esperienze per chiedere diritti ed attenzione

Il 3 dicembre sin dal 1981 l’Assemblea generale dell’ONU ha istituito la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità per promuovere l’inclusione delle persone disabili e combattere ogni forma di discriminazione. Il tema quest’anno è “Ricostruire meglio: verso un mondo post Covid-19 inclusivo della disabilità, accessibile e sostenibile”. Per questo motivo abbiamo raccolto diverse testimonianze che vi proponiamo in questi articoli.

Il galateo “scorretto” per frequentare un disabile: dieci regole fondamentali per i “bipedi” dal libro di Angela Gambirasio

Pietro Scidurlo ha percorso due volte il cammino di Santiago e ha tracciato i percorsi della via Francigena per chi deve spostarsi in sedia a rotelle o handbike. “Un problema delle persone con disabilità? No, invecchieremo tutti”.

Conversazione con Simone Gambirasio, la cui disabilità non ha certo impedito alla sua mente brillante di fare carriera, e a scegliere di vivere nella città dove lavora.

Vera Tamantini è la mamma di Veronica, 10 anni, affetta da una malattia genetica rarissima, la sindrome di Phelan-McDermid: “I buoni propositi spero siano quotidiani e non solo celebrativi, si faccia qualcosa di concreto”

Nella giornata internazionale della disabilità di oggi, 3 dicembre 2020, le mamme che hanno promosso il Parco Gioia, la prima area gioco davvero inclusiva della città di Varese, rilanciano la raccolta fondi per poter realizzare con l’ultimo tassello l’opera interamente finanziata con le donazioni dei varesini: il percorso tattilo-plantare necessario ad orientarsi per non vedenti e ipovedenti.