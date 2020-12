Il Parco Gioia è quasi pronto: aprirà in primavera

Nella giornata internazionale della disabilità di oggi, 3 dicembre 2020, le mamme che hanno promosso il Parco Gioia, la prima area gioco davvero inclusiva della città di Varese, rilanciano la raccolta fondi per poter realizzare con l’ultimo tassello l’opera interamente finanziata con le donazioni dei varesini: il percorso tattilo-plantare necessario ad orientarsi per non vedenti e ipovedenti.

“Le cinque isole del Parco Gioia con i relativi giochi sono già state realizzate, montate e posizionate nel prato di Villa Mylius dove però il cantiere rimarrà fermo almeno sino a febbraio – spiega Anita Romeo – Manca solo la gomma per la pavimentazione antitrauma, che avremmo potuto posare a novembre ma abbiamo deciso di aspettare perché le norme anti covid in questo momento sconsigliano ai bambini di giocare tutti insieme”.

L’idea è quindi aspettare tempi migliori per l’inaugurazione, sperando nella primavera. “A fine febbraio, passato il freddo, si procederà con la posa della gomma e, se ci saranno nuove donazioni, si potrà provvedere anche alla realizzazione dei percorsi tattilo plantari (gli unici non ancora finanziati), per aprire a tutti la nuova area giochi in marzo, assieme all’arrivo della primavera.

Per sostenere il Parco Gioia e contribuire a finanziare l’ultimo tassello, i percorsi tattilo plantari (il preventivo è di 20 mila euro), Iban: IT 94 L 02008 12600 00010 5873 331, intestato ad Asbi Onlus, causale “Parco Gioia”.

Per rimanere aggiornati su eventi e raccolta fondi consultare la pagina Fb Parco Gioia e sul sito di Asbi.