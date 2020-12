“Grazie a medici e infermieri per quello che state facendo”

Gentile redazione,

Sono stato ricoverato in PS per attacco ischemico che si è aggravato in Covid dal 13 novembre u.s.

Scrivo questa lettera per ringraziare pubblicamente il personale infermieristico, ausiliario e medico ivi compreso i fisioterapisti ,che con dedizione, cortesia ma soprattutto grandissima pazienza, assistono i pazienti ricoverati in ospedale di Varese pneumologia covid 2 piano.

Grande umanità e dedizione al lavoro e Lombardia, nonostante le strumentalizzazioni politiche , è all’avanguardia nella sanità.

GRAZIE DI TUTTO

Siete il nostro orgoglio.

Luciano Marini