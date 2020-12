Incidente al passaggio a livello a Cocquio Trevisago, treni rallentati

Un incidente stradale prima delle 14 di oggi 2 dicembre lungo la linea ferroviaria Milano-Saronno-Laveno Mombello ha causato problemi alla circolazione dei treni.

Il sinistro è avvenuto lungo un passaggio a livello a Cocquio Trevisago.

In particolare Trenord fa sapere che sulla linea sono previsti ritardi fino a 30 minuti.

Solo una settimana fa una analogo episodio si è verificato in un altro passaggio a livello, sempre sulla Laveno-Milano ma all’altezza di Cittiglio (immagine di repertorio).

L’incidente ha riguardato il passaggio a livello centrale, quello di via Tagliabò: un rimorchio che stava trainando un altro mezzo pesante ha tranciato i cavi della linea elettrica distruggendo un muretto.

L’allarme è stato dato da un assessore che in quel momento nei paraggi per compiti istituzionali e sono entrati in azione i tecnici delle ferrovie.

Sul posto hanno operato i carabinieri della Stazione di Besozzo oltre alla polizia locale di Cocquio Trevisago.

Non si registrano feriti.