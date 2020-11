Passaggio a livello danneggiato da un veicolo a Cittiglio, problemi sulla linea

L’annuncio è stato dato da Trenord attorno alle 17.30: ci sono tecnici di Ferrovie al lavoro per un passaggio a livello a Cittiglio danneggiato da un veicolo.

Risultato: convogli in ritardo di una ventina di minuti.

Non risultano ad ora interventi di vigili del fuoco o mezzi sanitari, e l’entità del ritardo lascia presagire che si sia trattato di un danno di lieve entità

Sulla linea Laveno-Varese-Saronno-Milano il treno 70 delle 17.38 da Laveno con destinazione a Varese prevista per le 18.15 attorno alle 17.50 non era ancora partito per l’attesa di un convoglio in arrivo da Varese Nord.