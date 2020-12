Alla scoperta degli indirizzi dell’Isis Facchinetti: Sistema moda

L’Istituto statale di istruzione superiore Cipriano Facchinetti è il principale complesso scolastico di Castellanza. Comprende un istituto tecnico industriale, un istituto tecnico professionale per l’industria e l’artigianato e un istituto tecnico per geometri.

Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, gli open day si sono svolti in modalità completamente online.

L’indirizzo di Sistema Moda (ITIS 5 anni)

L’indirizzo di Sistema Moda riunisce il passato glorioso del nostro territorio e la richiesta dell’odierno marketing, sviluppando la ricerca per il tessuto come materiale d’avanguardia e le sue applicazioni nell’industria e nella moda.

Il perito in Sistema Moda ha competenze specifiche nell’ambito delle diverse realtà ideativo-creativo, progettuali e di marketing. Conosce ed utilizza strumenti di comunicazione efficace e team working per operare in contesti organizzati. Ha competenze specifiche nell’ambito delle differenti realtà ideativo-creative, progettuali, produttive e di marketing del settore tessile, abbigliamento, accessori e moda ed è in grado di assumere diverse funzioni nell’organizzazione aziendale. È in grado di contribuire apportando innovazioni di marketing, processo e prodotto. Esprime le proprie competenze nella pianificazione delle attività aziendali, relaziona e documenta le attività svolte.

Relativamente alle diverse tipologie di processi produttivi, interviene nella gestione e nel controllo degli stessi per migliorare qualità e sicurezza dei prodotti. Applica le normative relative alla tutela dell’ambiente, alla sicurezza dei luoghi di lavoro e degli impianti.

CONTATTI

ISIS Facchinetti

Via Azimonti C. I., 5, 21053 Castellanza (VA)

T: 0331 635718

Email: orientamento@isisfacchinetti.edu.it

Sito | Pagina Facebook