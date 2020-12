La scuola Senza Zaino di Sumirago si presenta con video e tour virtuale

La primaria Manzoni di Sumirago (Istituto comprensivo di Mornago) è stata la prima scuola in provincia di Varese ad adottare l’innovazione didattica Senza Zaino approvata dal Ministero dell’istruzione. Oggi è un punto di riferimento per le famiglie, con iscrizioni in constante aumento, e anche per la formazione dei docenti che arrivano qui per settimane di “osservazione” del metodo, che pone molta attenzione sull’esperienza e sul lavoro di squadra nell’apprendimento.

Non potendo ospitare i futuri alunni e i loro genitori per il tradizionale open day la primaria Senza Zaino si apre sul web a chiunque voglia fare la conoscenza aprendo sul sito della scuola 4 diversi canali di contatto: un tour virtualetra aule, corridoi, palestra e spazi esterni, due video informativi che raccontano come sono organizzate didattica e vita scolastica e il piano dell’offerta informativa. In più, le famiglie interessate a un incontro da remoto personale possono richiederlo scrivendo a scuolaszsumirago@gmail.com.