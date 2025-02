A Sumirago l’opposizione denuncia una “amministrazione sempre più statica”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del gruppo “Meloni – Noi per Sumirago”

Siamo al paradosso, Sindaco e Giunta sempre più statici.

I cittadini vogliono risposte. Vogliono azioni concrete per contrastare l’abbandono dei rifiuti nei boschi di Sumirago, vogliono la manutenzione delle strade, vogliono maggiore sicurezza. Per le telecamere e la videosorveglianza sono passati mesi. A che punto siamo? E per le fototrappole? I punti in cui vengono “lanciati” i sacchetti sono sempre gli stessi: Via Colombo, Via Buonarroti, ecc. possibile che a oggi non sia stato individuato ancora un responsabile? Dobbiamo continuare ad affidarci alla buona volontà dei volontari che tirano fuori dai boschi decine e decine di chili di immondizia?

È Stato convocato un Consiglio Comunale iniquo, con l’accesso al fondo di riserva da utilizzare in casi eccezionali per spese che possono influire sul funzionamento del Comune, fatto a inizio anno! Possibile che non c’erano altri modi per coprire quelle spese?

Per il sociale abbiamo chiesto un incontro con l’Assessorato ai Servizi Socio educativi con la presenza dell’Assessore al Bilancio per avere certezza della copertura dei servizi sociali che quest’anno si aggraverà per gli eventuali fondi a favore di chi avrà necessità per la Tarip.

Per Via San Lorenzo il Comune impone la ZTL quando per Via San Vincenzo, altrettanto pericolosa ma a forte traffico non residenziale, è ormai un anno che chiediamo la messa in sicurezza. Signora Sindaco “amministrare” un Comune è cosa ben diversa dal “gestire” un Comune, ha dichiarato Stefano Romano, Capogruppo Meloni Noi per Sumirago.